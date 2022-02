Stiri pe aceeasi tema

- 137 de soldați și civili au murit și 316 au fost raniți in prima zi a invaziei ruse, a anunțat președintele Volodimir Zelensky joi seara tarziu, intr-o intervenție televizata. Sute de explozii au facut din noapte zi la Mariupol. La Harkov s-au dat lupte aprige.

- Sute de explozii au facut din noapte zi la Mariupol. La Harkov se dau lupte aprige in noaptea de joi spre vineri. Imaginile difuzate pe rețelele de socializare acum erau de neimaginat cu 24 de ore in urma. Pe teritoriul Ucrainei este un razboi pe care doar declanșatorii sai il ințeleg.

- In ziua in care Ucraina a fost invadata de Rusia, lumea fotbalului s-a coalizat și a transmis mesaje de pace. Ruslan Malinovski, mijlocaș ofensiv ucrainean, a reușit sa marcheze doua goluri in doua minute pentru Atalanta, in meciul cu Olympiakos din Europa League, caștigat de bergamasci cu 3-0. Malinovski…

- La emisiunea matinala, in legatura telefonica direct, jurnalistul Grigore Cozma a vorbit despre situația din Ucraina și ceea ce se intampla in sudul țarii, in orașele port Odesa și Mariupol. El a povestit despre atacurile rusești cu rachete și despre starea de spirit a populației. Un interviu realizat…

- Tensiunile cresc in Ucraina in condițiile in care se raporteaza noi incalcari ale incetarii focului pe linia frontului dintre regiunile separatiste Donețl și Lugansk și forțele ucrainene. In paralel, se fac noi eforturi diplomatice, in incercarea de incerca evitarea unui conflict de proporții. PRESSALERT.ro…

- Evolutiile din jurul crizei ucrainene au dat peste cap de trei ori piata cerealelor in decursul a 24 de ore, transmite AFP, precizand ca Rusia este cel mai mare exportator la nivel mondial, iar Ucraina se afla pe locul al patrulea.

- Rusia a plasat in poziție de tragere piese de artilerie și lansatoare de rachete cu raza lunga de acțiune, amenințand Ucraina, potrivit unui oficial american. Unele unitați rusești și-au parasit zonele de adunare, unde erau masate bara la bara, potrivit fotografiilor din satelit și incep sa se deplaseze…

- Presedintele american Joe Biden l-a asigurat duminica pe omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, intr-un apel telefonic, ca Statele Unite si aliatii sai "vor raspunde energic" daca Rusia invadeaza Ucraina, informeaza AFP.