- 137 de soldați și civili au murit și 316 au fost raniți in prima zi a invaziei ruse, a anunțat președintele Volodimir Zelensky joi seara tarziu, intr-o intervenție televizata. Sute de explozii au facut din noapte zi la Mariupol. La Harkov s-au dat lupte aprige.

- Explozii in mai multe cartiere din Kiev, incepand cu ora 04:00. In special, s-au auzit explozii in cartierele Pechersky și Goloseevsky și la Poznyaki. La fel, s-au auzit aproximativ 6 explozii in zona Troyeshchyna din Kiev. Fragmente de racheta au lovit un bloc de locuit, scrie presa din Ucraina.

