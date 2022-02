Stiri pe aceeasi tema

- 137 de soldați și civili au murit și 316 au fost raniți in prima zi a invaziei ruse, a anunțat președintele Volodimir Zelensky joi seara tarziu, intr-o intervenție televizata. Sute de explozii au facut din noapte zi la Mariupol. La Harkov s-au dat lupte aprige.

- 137 de soldați și civili au murit și 316 au fost raniți in prima zi a invaziei ruse, a anunțat președintele Volodimir Zelensky joi seara tarziu, intr-o intervenție televizata. Sute de explozii au facut din noapte zi la Mariupol. La Harkov s-au dat lupte aprige.

- 137 de soldați și civili au murit și 316 au fost raniți in prima zi a invaziei ruse, a anunțat președintele Volodimir Zelensky joi seara tarziu, intr-o intervenție televizata. Sute de explozii au facut din noapte zi la Mariupol. La Harkov s-au dat lupte aprige.

- Intr-o conferinta de presa, ministrul pentru Integrarea Teritoriilor Ocupate Temporar Iryna Vereshchuk a declarat ca Rusia incearca sa forteze Ucraina sa faca concesii.La randul sau, Danilov a mentionat ca Ucraina nu are planuri de eliberare prin forta a teritoriilor detinute de separatisti, adaugand…

- Evolutiile din jurul crizei ucrainene au dat peste cap de trei ori piata cerealelor in decursul a 24 de ore, transmite AFP, precizand ca Rusia este cel mai mare exportator la nivel mondial, iar Ucraina se afla pe locul al patrulea.

- Electricieni, asistente medicale, avocați și chiar preoți: aceștia sunt noii recruți ai Forțelor de aparare teritoriala Ucrainei, o rezerva de voluntari civili destinata sprijinirii armatei regulate in cazul unei invazii rusești. Voluntarii se antreneaza o baza din Harkov, la 40 de kilometri de granița…

- Ministerul rus al Apararii a anunțat ca trupele ruse cantonate in Transnistria, sub numele de Grupul Operativ al Trupelor Ruse (GOTR), au desfașurat exerciții de lupta in aceasta regiune separatista a Republicii Moldova. „In cadrul antrenamentului s-au realizat manevre de primire a armelor și echipamentelor,…

- Ucraina ar fi dorit sa primeasca mai mult sprijin militar din partea Occidentului, asa cum a primit Afganistanul „pre-taliban”, a declarat Oleksi Danilov, secretarul Consiliului de Securitate Nationala si Aparare (NSDC) al tarii. Danilov e de parere ca mobilizarea forțelor rusești la granița cu Ucraina…