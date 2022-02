Stiri pe aceeasi tema

- ''Ii vedem transferand acolo mai multe avioane de lupta si auxiliare. Ii vedem sporindu-si pregatirea in Marea Neagra. Ii vedem chiar stocand rezerve de sange'', a spus seful Pentagonului la sediul NATO din Bruxelles.Lloyd Austin a descris drept ''ingrijoratoare'' ultimele incidente armate din estul…

- O eventuala decizie a Ucrainei de a renunta la ambitia de a deveni membra a Aliantei Nord-Atlantice ar reprezenta un raspuns adecvat la solicitarile Rusiei si ar facilita depasirea crizei, a anuntat luni Administratia Vladimir Putin. "Se subintelege ca un angajament confirmat al Ucrainei,…

- Astazi, cancelarul Olaf Scholz ia personal fraiele discuțiilor, dupa o lunga perioada in care ministra de externe, Annalena Baerbock, a fost cea care a reprezentat Germania in vizitele diplomatice legate de criza ruso-ucraineana. El se afla in prezent la Washington pentru o intalnire cu Joe Biden, urmand…

- Ministrul finantelor din Germania, liberalul Christian Lindner, a avertizat duminica aceasta ca o agresiune a Rusiei asupra Ucrainei ar atrage dupa sine sanctiuni dure, al caror continut a refuzat sa-l precizeze pentru a evita, potrivit lui, ca Moscova sa se pregateasca “din punct de vedere tactic”,…

- Mai mult decat o invazie deschisa a Rusiei in Ucraina, capitalele europene se tem ca Kievul ar putea fi atras intr-o confruntare cu separatistii pro-rusi din regiunea separatista Donbas, comenteaza AFP intr-un articol publicat miercuri pe platforma media EDNH. Potrivit unor inalti oficiali…

- Statele Unite si Rusia au inca pozitii divergente privind Ucraina si securitatea europeana, dupa discutiile de luni de la Geneva, Moscova reiterand revendicarile despre care Washingtonul afirma ca nu le poate accepta, transmite Reuters. Rusia si-a desfasurat trupe in apropierea granitei cu Ucraina si…

- Trimiterea de trupe americane pentru a apara Ucraina de un atac rusesc „nu este luata în calcul” pentru ca tara nu face parte din NATO, a declarat miercuri presedintele american Joe Biden.„Ideea ca SUA sa recurga unilateral la forta pentru a raspunde unei invazii ruse a Ucrainei…

- Discuțiile dintre președinții SUA și Rusia, Joe Biden și Vladimir Putin, au început marți în jurul orei 17:00, ora României, pe fondul temerilor privind o escaladare militara rusa în Ucraina, au declarat agențiile ruse, relateaza AFP.Discuția prin videoconferința „va…