- Cel putin 35.000 de civili au fost evacuati miercuri din mai multe orase ucrainene asediate, a anuntat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de agentia France Presse. Liderul ucrainean a anuntat intr-un mesaj video miercuri seara ca locuitorii oraselor Sumi, Enerhodar si din zone aflate in…

- Azi se implinesc doua saptamani de cand aramata rusa a invadat Ucraina și a inceput un razboi care a aruncat umanitatea in trecut. A 14-a zi de razboi incepe cu o noua reușita pentru partea ucraineana, dupa ce s-a realizar evacuarea a 5000 de civili din Sumi. Totodata, bombardametele au continuat, in…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut luni noi sanctiuni internationale impotriva Rusiei din cauza invaziei sale din Ucraina, propunand un boicot asupra petrolului si a altor produse rusesti si oprirea exporturilor spre Rusia, relateaza Reuters, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele…

- Zeci de oameni au fost ucisi si alte sute au fost raniti dupa ce orasul Harkov a fost bombardat de artileria rusa. Discutiile purtate la nivel inalt dintre Ucraina si Rusia au stagnat. Nu au fost inregistrate progrese in procesul de negociere. Presedintele francez, Emmanuel Macron incearca persuasiv…

- Intr-o alocutiune tinuta luni seara tarziu, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca in cinci zile, 56 de raiduri de rachete si 113 rachete de croaziera au fost lansate in Ucraina de catre fortele rusesti, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- A cincea zi de conflict incepe cu discuții intre delegații din Ucraina și Rusia, insa in același timp mai multe surse au indicat ca Belarusul ar putea intra fațiș in razboi de partea Kremlinului. Țara controlata de Aleksandr Lukașenko gazduiește deja tehnica militara ruseasca, fiind raportate mai multe…

- Soldații lui Vladimir Putin s-au predat ucrainenilor și vor sa plece acasa. Tinerii renunța la razboi și regreta ca au fost obligați de președintele rus sa omoare oameni nevinovați. Unul dintre ei a fost salvat de medicii din Ucraina, dupa ce a fost lovit in zona capului.

- Kievul se afla sambata, 26 februarie, sub focul atacului Rusiei, iar lupte grele au loc in oraș, unde președintele ucrainean Volodimir Zelenski cere poporului sa lupte cu arma in mana impotriva invaziei ruse care, potrivit Ucrainei, a ucis aproape 200 de civili. Cel puțin 198 de civili ucraineni, intre…