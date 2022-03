Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 2 Patru civili au fost uciși și alți cațiva au fost raniți in urma unor lovituri rusești asupra unui centru medical din Harkov, potrivit poliției locale, citata de BBC. Harkov este al doilea oraș ca marime din Ucraina și se afla aproape de granița cu Rusia, in est. „In aceasta dimineața, in urma…

- Incidente violente s-au inregistrat luni in Herson, primul mare oraș ucrainean cucerit de Rusia. Forțele armate ruse ar fi deschis focul asupra unei mulțimi care protesta. Mai mulți oameni au fost raniți. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Guvernatorul regiunii Lviv spune ca noua oameni au fost ucisi in atacul asupra bazei militare a Centrului International de Mentinere a Pacii si Securitatii din sud-vestul orasului Lviv. Alte 57 de persoane au fost ranite.

- Razboiul din Ucraina: Șapte morți, intre care un copil, dupa ce trupele ruse au deschis focul asupra unui convoi de civili Serviciul de informatii ucrainean acuza sambata Rusia ca a tras asupra un convoi in care erau evacuati femei si copii din satul Peremoha, in regiunea Kiev, omorand sapte persoane,…

- Armata rusa a recunoscut duminica pentru prima oara ca a inregistrat pierderi umane in cursul invaziei sale in Ucraina, fara a da cifre, relateaza AFP și Agerpres. Ucraina susține ca sunt aproximativ 3500 de morți și raniți in randul forțelor ruse. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a oferit o actualizare a situației și a prezentat un bilanț al victimelor. In cursul dimineții de vineri, Rusia a reluat atacurile cu rachete asupra orașului Kiev.

- In orașul ucrinean Vugledar, trupele ruse au bombardat un spital. In urma bombardamentelor, 4 persoane au murit și 10 au fost ranite. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Situatia din Ucraina este inca sub un mare semn al incertitudinii si neincrederii. Rusii spun ca isi continua retragerea, in timp ce americanii dimpotriva ii acuza ca si-au suplimentat efectivele si chiar anunta posibile scenarii ale unei invazii.