Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 98. SUA vor trimite Ucrainei sisteme HIMARS dotate cu rachete ce pot lovi ținte in interiorul teritoriului rus. Rusia va permite trecerea navelor ucrainene cu cereale prin Marea Neagra cu o condiție. Kremlinul e pregatit sa semneze

- Razboi in Ucraina, ziua a 63-a. Forțele rusești continua sa atace combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol, unde sunt ascunși luptatori și cațiva civili, spune un consilier al primarului orașului.

- Pornind de la faptul ca președintele rus Vladimir Putin este ”principlalul criminal de razboi al secolului al 21-lea, procurorul general ucrainean, Irina Venediktova, a afirmat ca a identificat 5.600 de cazuri de crime de razboi presupuse, in Ucraina, precum și 500 de criminali de razboi ruși, transmite…

- Solicitarea României, alaturi de a altor 38 de state, ca Rusia sa fie investigata pentru comiterea de crime de razboi în Ucraina a scurtat timpul anchetei de la Curtea Penala Internationala (CPI), a declarat joi seara ministrul român de externe, Bogdan Aurescu. „Sunt indicii…

- O noua alerta in capitala Ucrainei, in aceasta dimineața. La Kiev a fost declarata o alerta aeriana! Solicitam tuturor sa mearga urgent la adapostul de aparare civila”, se arata in comunicatul administrației locale. Mai multe rachete au lovit, in aceasta dimineața, capitala. Senatul american a adoptat…

- Fostul președinte al SUA, Donald Trump, a declarat ca „personalitatea lui” a fost cea care a ținut departe țara de un razboi cu Rusia, exprimandu-se și despre consecințele invadarii Ucrainei de catre Vladimir Putin. Intr-un discurs catre susținatorii sai, Donald Trump a asigurat ca, spre deosebire de…

- Platformele Meta, Facebook și Instagram, au anunțat o schimbare temporara a politicii privind incitarea la violența. Cele doua rețele de socializare vor permite postarile care cer moartea lui Vladimir Putin și indeamna la violența impotriva rușilor care au invadat Ucraina. ”Ca urmare a invaziei ruse…

- Razboi in Ucraina, ziua 11. Vladimir Putin a amenintat vecinii Ucrainei, in special Romania, sa nu permita stationarea avioanelor militare ucrainene. Intre timp, bombardamentele lansate de rusi continua in orasele din Ucraina.