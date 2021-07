Romania joaca cu Noua Zeelanda, in Grupa B a turneului olimpic de fotbal. . “Tricolorii” au doar varianta victoriei pentru a se califica in sferturile de finala ale competiției de la Tokyo. min. 15: Virgil Ghița respinge in extremis, din fața porții, o centrare periculoasa a lui Champness. min. 11: prima ocazie a Romaniei. Eduard Florescu șuteaza in bara dupa ce a evitat un adversar. A inceput meciul! Romania: Aioani – Chindriș, Ghița, R. Grigore – Rațiu, M. Marin, Dulca, Fl. Ștefan – Florescu, Sintean, Dobre. Rezerve: Popa, Pașcanu, Ganea, Ciobanu, V. Gheorghe, Deaconu, Sefer. Antrenor: Mirel…