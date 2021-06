Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, de la ora 20:30, va avea loc semifinala Chefi la Cuțite. Emisiunea poate fi urmarita live pe Antena Play . Noua concurenți se lupta in semifinala show-ului culinar de la Antena 1. Trei dintre ei se vor califica in Marea Finala și doar unul va pleca acasa cu trofeul și premiul in valoare…

- S-au aflat semifinaliștii de la „Chefi la cuțite”, sezonul 9. In ediția din 13 iunie s-au aflat numele celor care vor lupta in penultima proba pentru un loc in marea finala. Din pacate, doi concurenți din echipa verde a lui Sorin Bontea au fost eliminați. Primii semifinaliști ai sezonul 9 de la „Chefi…

- In semifinala "Chefi la cutite" au intrat in mod automat cei trei concurenti din echipa mov, dupa ce au castigat ultimul battle din sezonul 9.Apoi, duelul a decis si cine sunt ceilalti semifinalisti.Astfel, in semifinala "Chefi la cutite" 2021 ii vom vedea pe Alexandru Baditoaia cutitul de aur al lui…

- Ultimul battle din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” a adus surprize la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Catalin Scarlatescu a intrat in bucatarie, alaturi de cei trei concurenți ai lui: Valentina Ionița, Alexandru Badițoaia și Narcisa Birjaru. Iata ce clipe unice a rememorat juratul!

- Se numara printre cei mai indragiți concurenți de la Chefi la cuțite și are o mulțime de fani, insa puțini sunt cei care știu detalii despre Ștefan Borleanu. Mai exact, v-ați intrebat vreodata cu ce note se lauda la BAC cuțitul de aur al lui Florin Dumitrescu? In cadrul unei sesiuni de intrebari și…

- Keed a dat carțile pe fața! Concurentul lui Florin Dumitrescu a dezvaluit ce parere are, de fapt, despre Rikito Watanabe și Elena Matei, dupa ce cu cea din urma a avut un „meci”, aruncandu-și vorbe dure la Chefi la cuțite. Iata cum se ințeleg in prezent cei trei!

- Proba ”Steak” de la Chefi la cuțite a adus in urma jurizarii razboi intre Elena Matei din echipa lui Sorin Bontea și Keed din echipa lui Florin Dumitrescu. Cei doi și-au aruncat replici dure in timpul emisiunii.