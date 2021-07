Live Stream Online Anglia – Danemarca. Vezi meciul din semifinalele Campionatului European 2020

Anglia și Danemarca se infrunta, miercuri, pe Stadionul Wembley din Londra (22:00), in semifinalele EURO 2020. Meciul va fi transmis pe PRO TV și online pe Voyo.ro . Anglia a devenit prima echipa fara gol incasat in primele sale cinci meciuri la EURO, dupa victoria categorica obtinuta in sferturi contra Ucrainei, 4-0, in timp ce Danemarca a inceput competitia cu doua esecuri, a continuat cu trei victorii si s-a calificat in penultimul act dupa ce a invins Cehia la limita, cu 2-1. Pentru selectionata Albionului va fi a treia semifinala europeana, dupa ce a pierdut in fata Germaniei in 1996,…