- Primarul municipiului Miercurea-Ciuc, Korodi Attila, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca ordonanta de reducere a cheltuielilor bugetare va afecta capacitatea de absorbtie a fondurilor europene sau guvernamentale si va intarzia semnificativ derularea unor proiecte importante pentru comunitate.Korodi…

- Proiectul candidatului AUR la Primaria Capitalei: 'Fara primarii și consilii locale de sector, insa cu un București extins teritorial'Candidatul AUR la Primaria Generala a Municipiului București, Mihai Enache, a prezentat un punct esențial din programul sau de guvernare, intitulat „Bucureștiul extins…

- Paduri urbane pentru reducerea poluarii, inființate cu bani din PNRR. Apel de proiecte lansat pentru primarii și consilii județene Consiliile județene, municipiile, orașele sau instituțiile de invațamant din țara pot solicita finanțare prin PNRR pentru plantarea de mini-paduri urbane care vor reduce…

- Un mister planeaza asupra localitații Blajani din județul Buzau, unde primarul și angajații primariei par sa fi disparut cu desavarșire. Astazi, in jurul orei 08:15, o situație fara precedent a atras atenția comunitații locale, atunci cand primarul Gheorghe Ispas și angajații primariei nu s-au prezentat…

- ”Peste 200 de milioane de euro au de primit orasele mici din Romania pentru a putea finaliza la timp proiectele finantate din Programul Operational Regional 2014–2020. In cazul in care acesti bani nu se primesc pana la finalul anului in curs, zeci de santiere din intreaga tara risca sa fie abandonate,…

- Administrația Fondului de Mediu a dat publicitații informații cu privire la numarul de administrații locale și autovehicule uzate ce vor fi casate prin Programul «Rabla Local». In Ialomița, in acest program sunt incrise opt administrații locale care vor casa peste 400 de autovehicule mai vechi de 15…

- La alegerile generale locale din 5 noiembrie 2023 curent vor fi aleși 898 de primari și 11 058 de consilieri locali, dintre care 9 972 satești (comunali), orașenești și 1 086 raionali/municipali, anunța CEC. „Conform prevederilor legale, numarul mandatelor de consilier in consiliile locale care urmeaza…

- Comisia Electorala Centrala anunța ca astazi, 7 august 2023, incepe perioada electorala pentru alegerile locale generale din 5 noiembrie 2023. Potrivit legislației, aceasta dureaza pana in ziua in care rezultatele alegerilor sunt confirmate de catre organele competente, dar nu poate fi mai mare de 120…