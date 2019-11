LIVE / Spania – România, astăzi, de la ora 21.45. Tricolorii, încurajaţi de peste 12.000 de români Nationala Romaniei sustine in aceasta seara ultimul joc din grupa F a preliminariilor Campionatului European din 2020. Tricolorii intalnesc de la ora 21.45 (Pro TV), pe stadionul „Wanda Metropolitano“ (67.703 locuri) din Madrid, reprezentativa Spaniei. Pentru elevii lui Cosmin Contra este un meci fara miza, calificarea la turneul final fiind ratata. Romania ar putea ajunge totusi la Euro pe o ruta ocolitoare, mai exact prin intermediul Ligii Natiunilor, dar pentru asta trebuie sa castige cele doua meciuri din martie, contra Scotiei sau Islandei, in play-off. La randul sau, Spania s-a calificat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

