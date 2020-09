(live) Ședința Primăriei: 48 de clase și 2 grupe de copii din grădinițe - în izolare (update 09:01) „In instituțiile de invațamant primar și secundar - 106 elevi testați pozitiv, 1669 - izolare, 74 cazuri in randul cadrelor didactice. Totodata, 20 de cadre nedidactice, iar 11 in izolare. 48 clase din 23 de instituțiii sunt in izolare. Procesul educațional este organizat pentru cei din izolare, astfel 1668 de elevi invața online.In instituțiile de educație timpurie sunt 2 cazuri de imbolnavire in randul copiilor, 84 sunt in izoare, 19 cadre - testate pozitiv, iar 22 in izolare. Totodata, 15 cazuri in randul personalului nedidactic, iar 31 - izolare.Totodata, 2 grupe de copii din… Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…

Sursa articol si foto: unimedia.md

