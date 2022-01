Stiri pe aceeasi tema

- Deputații se intrunesc intr-o noua ședința extraordinara la Parlament. Pe ordinea de zi sunt mai multe proiecte, printre care și cel pentru modificarea Legii nr.190 din 25.11.2021 cu privire la modificarea condiției de stabilire și acordare a ajutorului pentru perioada rece a anulu.

- Deputații s-au intrunit in ședința. Parlamentarii vor examina, in procedura de urgența, modificarea Legii bugetului de stat pentru anul curent, la cererea Prim-ministrei Natalia Gavrilița, in scopul neadmiterii sistarii livrarii gazelor naturale.

- Scutiri de impozite pentru victimele dictaturii comuniste si copiii lor Foto: facebook.com/cameradeputatilor Persoanele persecutate din motive politice de dictatura comunista si copiii lor vor beneficia de scutire la impozitul pe cladiri, terenuri si vehicule. Camera Deputatilor a adoptat…

- Deputații se intrunesc intr-o noua ședința la Parlament. Aceștia urmeaza sa examineze proiectul de hotarare privind Raportul de evaluare a activitații Centrului Național Anticorupție pentru perioada ianuarie 2016 - septembrie 2021, dar și moțiunea simpla asupra politicilor Ministerului Sanatații in…

- 11:06 // La ședința plenara și-au inregistrat prezența 88 de deputați. Deputații se intrunesc astazi in ședința plenara. Pe agenda ședinței au fost incluse 15 subiecte. 1. Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.69/2020 cu privire la instituirea unor masuri pe perioada starii de urgența in sanatate…

- Comisia administrație publica anunța desfașurarea consultarilor publice pentru ziua de miine 3 noiembrie, in contextul procesului de elaborare a proiectului Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative și proiectului Legii pentru modificarea Legii pentru punerea in aplicare a Titlului…