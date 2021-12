Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Municipal Chișinau se intrunește in ședința. Aprobarea bugetului pentru anul urmator și inventarierea bunurilor imobile aflate in proprietatea municipiului Chișinau și a SA in care CMC deține cota-parte, pe ordinea de zi.

- Consiliul Local Campeni este convocat de catre primarul Cristian Dan Pașca in ședința publica extraordinara. Aceasta se va desfașura astazi, 14 decembrie 2021, incepand cu ora 14.00, in sala de ședințe din cadrul primariei, pentru aceasta intrunire edilul propunand spre dezbatere și aprobare urmatorul…

- Consiliul Local al Comunei Niculitei este convocat in sedinta ordinara la data de 25 NOIEMBRIE 2021, ora 15,00, la Sala de Consiliu a Primariei comunei Niculitel.PROIECTUL ORDINII DE ZI: Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta Aprobarea procesului verbal al sedintei din 28 octombrie…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) se reuneste, vineri, pentru a stabili lista completa a restrictiilor care se vor aplica de luni, iar acestea vor fi ulterior aprobate intr-o sedinta de Guvern. Se are in vedere impunerea certificatului verde pentru majoritatea activitatilor, interzicerea…

- Consiliul local al municipiului Constanta este convocat in sedinta extraordinara, astazi, 13 octombrie 2021, ora 12.00. Sedinta se va desfasura prin mijloace electronice, printr o platforma online de videoconferinta.Pe ordinea de zi se afla urmatoarele proiecte: 1. Proiect de hotarare privind aprobarea…

- Se convoaca membrii Consiliului Local al Comunei Niculitel in sedinta ordinara in data de 28 septembrie 2021, ora 15,00, la Sala de Consiliu a Primariei comunei Niculitel, judetul Tulcea.Proiectul ordinii de zi:1. Aprobarea procesului verbal al sedintei din 30 august 2021.2. Proiect de hotarare privind…