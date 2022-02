LIVE Rusia atacă Ucraina, ziua a doua/ UPDATE: Explozii puternice la Kiev Atacurile Rusiei impotriva Ucrainei au intrat in a doua zi cu incursiuni pe toate flancurile, explozii la Kiev si mobilizare generala decretata de presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski. Totodata, comunitatea internationala decide noi sanctiuni impotriva guvernului rus pentru a lovi economia, sistemul energetic si afacerile acestei tari. UPDATE ORA 08.23 Ucraina: Zelenski spune ca actiunile Rusiei arata ca sanctiunile occidentale nu sunt suficiente Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri ca agresiunea neintrerupta a Rusiei asupra tarii sale arata ca sanctiunile impuse Moscovei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

