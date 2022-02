Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat joi dimineata o operatiune militara in estul Ucrainei. Liderul de la Kremlin a cerut armatei ucrainene “sa depuna armele” si a promis sa contracareze orice interferenta straina in operatiunea rusa in Ucraina. Liderii europeni, al SUA, NATO si ONU au reactionat…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat joi dimineata o operatiune militara in estul Ucrainei. Liderul de la Kremlin a cerut armatei ucrainene “sa depuna armele” si a promis sa contracareze orice interferenta straina in operatiunea rusa in Ucraina. Liderii europeni, al SUA, NATO si ONU au reactionat…

- Romania a cerut activarea articolului 4 din Tratatul de la Washington, care stabileste un mecanism de consultare intre aliati, in contextul conflictului din Ucraina, a anunțat ministrul roman al Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu. Bogdan Aurescu a anuntat, joi, ca a transmis Misiunii Romaniei la NATO…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat joi dimineata o operatiune militara in estul Ucrainei. Liderul de la Kremlin a cerut armatei ucrainene “sa depuna armele” si a promis sa contracareze orice interferenta straina in operatiunea rusa in Ucraina. Liderii europeni, al SUA, NATO si ONU au reactionat…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat joi dimineata o operatiune militara in estul Ucrainei. Liderul de la Kremlin a cerut armatei ucrainene “sa depuna armele” si a promis sa contracareze orice interferenta straina in operatiunea rusa in Ucraina. Liderii europeni, al SUA, NATO si ONU au reactionat…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, anunta ca Romania cere activarea articolului 4 din Tratatul NATO, privind consultarea intre Aliati pe tema invadarii Ucrainei de catre Federatia Rusa. “In urma agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei, am instruit Misiunea Romaniei la NATO sa ceara impreuna…

- Ministrul roman al Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a anuntat joi ca a transmis Misiunii Romaniei la NATO sa ceara activarea articolului 4 din Tratatul de la Washington, care stabileste un mecanism de consultare intre aliati, in contextul conflictului din Ucraina. ‘In urma agresiunii Rusiei impotriva…

- Bogdan Aurescu, Ministrul Afacerilor Externe, anunța ca Romania cere consultarea aliaților din NATO in urma atacului declanșat de Rusia asupra Ucrainei. „In urma agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei, am instruit Misiunea Romaniei la NATO sa ceara impreuna cu alți Aliați activarea art. 4 din Tratatul…