Romania se lupta in aceasta seara de 18 noiembrie pentru calificarea la Campionatul European din 2024. Evitarea infrangerii in fața Israelului ne asigura un loc la Euro! In tur, intalnirea tricolorilor cu Israel s-a incheiat 1-1 pe Arena Naționala. Min. 1: FLUIER DE START! HAI ROMANIA! Echipele de start Romania: Moldovan – Rațiu, Burca, Dragușin, […] The post LIVE | Romania – Israel 0-0 first appeared on Ziarul National .