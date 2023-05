LIVE Regele Charles al III-lea este încoronat azi la londra Cel mai important eveniment pentru monarhia britanica din ultimii 70 de ani se desfașoara astazi cand Regele Charles al III-lea este incoronat alaturi de regina consoarta, Camilla. O ceremonie fastuoasa care bate cateva recorduri și care a scos pe strazile Londrei mari mulțimi de oameni. Manifestarile pregatite pentru ziua incoronarii sunt cele mai scumpe din istoria monarhiei britanice pentru un astfel de eveniment, fiind estimate la 100 de milioane de lire sterline, dublu fața de incoronarea Reginei Elisabeta a II-a. De asemenea, Charles și Camilla sunt cuplul regal cel mai in varsta care este… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

