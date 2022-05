Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 61. Atacurile in Ucraina au continuat chiar și in ziua de Paște. Forțele rusești continua sa bombardeze Harkov si Mariupol. Ucraina acuza ca Rusia a adus noi lansatoare Iskander la granita.

- Situația din Mariupol ramane critica dupa aproape doua luni de razboi in Ucraina - „S-ar putea sa ne traim ultimele zile, chiar ultimele noastre ore”, a afirmat un ofiter ucrainean asediat la Mariupol, cerand comunitatii internationale sa treaca la „extragerea” lor, intr-un mesaj publicat, miercuri,…

- Armata rusa a bombardat multe orașe importante din Ucraina. Forțele lui Vladimir Putin vor reduce operațiunile militare, pentru a „crește” increderea in negocieri. Cele doua delegații discuta pacea in Turcia, in aceste momente. Cele mai noi informații despre razboi.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a indemnat din nou Polonia sa-i trimita tancuri si avioane de lupta, pentru a ajuta Kievul sa lupte impotriva invaziei ruse asupra tarii sale, informeaza dpa. Intr-o conferinta de presa cu omologul sau polonez Andrzej Duda, Zelenski a atentionat ca daca fortele…

- Armata rusa din Ucraina se „reorganizeaza, probabil înaintea unor ofensive pe scara larga”, avertizeaza serviciile britanice de informații ale Departamentului Apararii, citate de BFM TV. „Câmpul de lupta din nordul Ucrainei ramâne static. Este posibil…

- Armata ucraineana a anuntat ca fortele sale au respins o noua ofensiva a trupelor ruse asupra orasului Mariupol, care de mai multe zile este asediat, transmite DPA, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Razboiul din Ucraina a intrat in a zecea zi. Potrivit autoritatilor ucrainene, Rusia ar fi pierdut aproape 6.000 de militari de la inceputul conflictului. De partea cealalta, rusii sustin ca numarul deceselor din armata sa nu ajunge nici macar la 500. Fortele armate ucrainene au postat un clip in…