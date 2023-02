Stiri pe aceeasi tema

- Soldatii si functionarii rusi desfasurati in Ucraina nu vor mai avea obligatia sa-si declare veniturile, a anuntat Kremlinul, in virtutea unei exceptii de la legile anticoruptie.„Aceasta ii vizeaza pe cei care lucreaza in teritorii”, a declarat presei Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului,…

- Ministerul rus de Externe a gasit o noua justificare pentru invadarea Ucrainei și anexarea teritoriilor sale, afirmand ca acestea au reprezentat metoda Rusiei de a purta un dialog „onest” pe picior de egalitate cu Occidentul, relateaza TASS . „Pentru a neutraliza amenințarile de securitate care au…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, s-a declarat ”convins” ca Rusia isi va atinge obiectivele din Ucraina cu ”rabdare” si ”perseverenta”, in special recunoasterea celor patru regiuni ucrainene a caror anexare o revendica Moscova, relateaza AFP și Agerpres . ”Sunt convins ca datorita perseverentei…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, s-a declarat ”convins” ca Moscova isi va atinge obiectivele din Ucraina cu „rabdare” si „perseverenta”, in special recunoasterea celor patru regiuni anexate.„Sunt convins ca datorita perseverentei noastre, rabdarii si determinarii noastre ne vom apara…

- Ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov, s-a declarat ”convins” ca Rusia isi va atinge obiectivele din Ucraina cu „rabdare” si „perseverenta”, in special recunoasterea celor patru regiuni ucrainene a caror anexare o revendica Moscova, relateaza AFP. „Sunt convins ca datorita perseverentei noastre,…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, s-a declarat ''convins'' ca Rusia isi va atinge obiectivele din Ucraina cu "rabdare" si "perseverenta", in special recunoasterea celor patru regiuni ucrainene a caror anexare o revendica Moscova, relateaza AFP. "Sunt convins ca datorita perseverentei noastre,…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, s-a declarat „convins” ca Rusia isi va atinge obiectivele din Ucraina cu „rabdare” si „perseverenta”, in special recunoasterea celor patru regiuni ucrainene a caror anexare o revendica Moscova, relateaza AFP.„Sunt convins ca datorita perseverentei noastre, rabdarii…

- Rusia nu are in prezent capacitatea unor cuceriri teritoriale in Ucraina, dar cel mai probabil, in ciuda respingerilor din partea trupelor ucrainene, isi doreste in continuare sa isi extinda controlul asupra regiunilor Donetk, Lugansk, Zaporojie si Herson, releva o evaluare a Ministerului britanic al…