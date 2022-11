Kiev și mai multe orașe mari ale Ucrainei se confrunta cu numeroase intreruperi in ceea ce privește furnizarea energiei electrice. Razboi in Ucraina, ziua 256. Intreruperi de curent in mai multe orașe ucrainene In Capitala statului vecin și in alte șapte regiuni din Ucraina au fost introduse programe suplimentare de urgența pentru intreruperea curentului electric catre toți consumatorii. Sambata, operatorul național Ukrenergo anunța ca țara a consumat mai multa energie electrica decat in ultimele doua zile lucratoare. Restricțiile orare de pana acum nu au fost suficiente pentru a menține funcționarea…