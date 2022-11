LIVE / Război în Ucraina, ziua 253. Kievul anunță că va boicota summitul G20 dacă Vladimir Putin va fi prezent în Indonezia De aceasta data e vorba de o serie de convorbiri private intre mai mulți comandanți ruși care au luat in considerare folosirea armelor nucleare tactice in Ucraina. Ziua 253 de razboi in Ucraina. Rușii au vorbit despre nucleara in Ucraina Discuțiile dintre comandanții armatei ruse au avut destul de recent, conform unor oficiali americani de rang inalt, citați de The New York Times. Vladimir Putin nu a participat la aceste conversații , insa administrația Biden e alarmata de aceste discuții care au existat pe fondul escaladarii tensiunilor dintre Moscova și NATO. Americanii sunt ingrijorați mai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

