Stiri pe aceeasi tema

- Lumea a intrat in deceniul sau cel mai periculos si imprevizibil dupa al Doilea Razboi Mondial, a estimat joi presedintele rus Vladimir Putin, care a acuzat Occidentul ca urmareste sa-si mentina dominatia asupra planetei, relateaza agentiile AFP si EFE. ”Suntem intr-un moment istoric. Ne aflam fara…

- Viitoarele exerciții nucleare rusești care ar putea incepe saptamana viitoare reprezinta o provocare pentru Occident, se arata intr-o analiza Reuters . Joi, secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a anuntat ca Rusia va face un exercițiu nuclear in curand, pe care NATO il va monitoriza. In contextul…

- Kremlinul a transmis miercuri ca presedintele Vladimir Putin inca nu a decis daca va participa la summitul G20 care se va desfasura in luna noiembrie in insula indoneziana Bali, relateaza Reuters. ”Sunt multe forumuri internationale planificate pentru luna noiembrie”, a spus in fata presei consilierul…

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov anunta marti ca Rusia este deschisa unor negocieri cu Occidentul privind Razboiul rus din Ucraina, dar ca nu a primit inca nicio propunere ”serioasa” in acest sens, relateaza Reuters.Rusia vrea sa negocieze cu Statele Unite sau Turcia modalitati prin care sa inceteze…

- Statele Unite "iau in serios" amenintarea lui Vladimir Putin de a recurge la arma nucleara in Razboiul rus din Ucraina, anunta miercuri un purtator de cuvant al Casei Albe, care ameninta cu "consecinte grave" in cazul in care presedintele rus trece la fapte, relateaza AFP. "Aceasta este o retorica iresponsabila…

- SUA ”iau in serios” amenintarea lansata de presedintele rus ca ar putea recurge la arma nucleara in razboiul din Ucraina, a declarat miercuri un purtator de cuvant al Casei Albe, care a vorbit despre ”consecinte severe” daca Putin si-ar pune in practica o asemenea amenintare, relateaza AFP și Agerpres…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat un decret care introduce beneficii financiare pentru persoanele care au parasit Ucraina pentru a veni in Rusia, potrivit Sky News. Decretul, publicat pe un portal guvernamental, arata ca vor fi acordate plați lunare de pensii de 10.000 de ruble (141,14 lire…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat un decret care introduce beneficii financiare pentru persoanele care au parasit Ucraina pentru a veni in Rusia, potrivit Sky News, transmite Mediafax. Pensionarii, femeile insarcinate și persoanele cu dizabilitați vor primi, de asemenea, beneficiile financiare.…