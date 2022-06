Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis saluta recomandarea Comisiei Europene privind acordarea statutului de candidat la Uniunea Europeana pentru Ucraina si Republica Moldova si apreciaza ca acest lucru reprezinta ‘un binemeritat pas inainte’ pentru cetatenii celor doua state. ‘Dupa luni intense de dialog si coordonare,…

- Franta, Germania, Italia si Romania sustin acordarea imediata a statutului de candidata la Uniunea Europeana pentru Ucraina. Liderii celor patru state au facut ieri o vizita comuna la Kiev, unde s-au intalnit cu presedintele Volodimir Zelenski. Ei au discutat despre sprijinul pe care il vor oferi in…

- Procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeana (UE) ar trebui sa dureze nu zeci de ani, ci ani, țarii ar trebui sa i se acorde statutul de candidat la integrare „cit mai curind posibil”. Acest lucru a fost declarat intr-un interviu pentru ziarul spaniol El Pais de catre vicepreședintele Comisiei…

- Președinții Grupurilor Politice din Parlamentul European au adoptat joi o declarație comuna in care cer acordarea statutului de stat candidat Republicii Moldova și Ucrainei la Consiliul European care va avea loc in 23 – 24 iunie, anunța eurodeputatul Siegfried Mureșan. Președinții Grupurilor Politice…

- Ucraina a transmis cea de-a doua parte completata a chestionarului pentru obtinerea statutului de candidat pentru aderarea la Uniunea Europeana. Acest lucru a fost anuntat luni de presedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si a exprimat luni speranta ca va obtine pentru tara sa in urmatoarele saptamani statutul de candidat la aderare la Uniunea Europeana UE , multumindu i Bruxellesului pentru celeritatea procesului, informeaza AFP.In timpul unei intrevederi la Kiev, Zelenski i…

- Președintele ucrainean se va adresa marți Organizației Națiunilor Unite, in cadrul unei reuniuni de urgența a Consiliului de Securitate. In discursul pe care l-a ținut in cursul nopții, Volodimir Zelenski a promis ca toate crimele de razboi comise de forțele ruse impotriva civililor din orașele Ucrainei…

