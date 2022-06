Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din orașul Bakhmut, din estul Ucrainei incercau sa stinga un incendiu dintr-un depozit lovit de o racheta. Bakhmut se afla la inceputul unui drum important de aprovizionare a orașelor ucrainene Lysychansk și Sievierodonetsk, unde trupele ucrainene dau lupte grele pentru a respinge un asalt…

- Razboiul pornit de Rusia impotriva Ucrainei intra intr-o „faza prelungita”, rusii cautand sa controleze total regiunea Donbas si sa ocupe sudul, a declarat marți ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, relteaza AFP, citata de Agerpres. „Rusia se pregateste sa desfasoare o operatiune militara…

- NATO poate furniza Ucrainei arme pentru razboiul cu Rusia timp de cativa ani, a declarat secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, postului de radio BBC, preluat de Reuters. El a refuzat sa comenteze despre sistemele de armament provenit din fiecare stat membru, dar a apreciat…

- In ziua 45 a invaziei Ucraina cere mai multe arme și sancțiuni mai aspre. Solicitarea vine dupa ce armata rusa a atacat gara din Kramatorsk. Au fost ucise peste 50 de persoane, dintre care cinci copii. In Odesa a fost declarata stare de asediu. In același timp, dupa retragerea forțelor ruse din nordul…

- Este a 44-a zi de la invazia rusa pe teritoriul Ucrainei. Presedintele Volodimir Zelenski spune ca situatia din Borodianka este mult mai grava si cu mai multe victime decat cele inregistrate in masacrul de la Bucea.

- Razboi in Ucraina, ziua 44. Kremlinul recunoaște pierderile de trupe Rusia si spune ca Ucraina a prezentat un proiect de acord de pace ”inacceptabil”. Intre timp continua cautarile in Borodianka, o localitate distrusa de bombardamentele masive ale rușilor

- Este a 26-a zi de razboi in Ucraina și bombardamentele rusești continua. Patru oameni au murit in Kiev dupa ce proiectilele rusești au cazut intr-o zona rezidențiala și peste un centru comercial. Este alerta de securitate in Sumi, unde exploziile ar fi afectat o centrala chimica, de unde a avut loc…