- Razboi in Ucraina, ziua 111. In discursul sau din cursul nopții, președintele Volodimir Zelenski a spus ca ucrainenii platesc un cost uman terifiant in batalia pentru Severodonețk. Intre timp, o noua groapa comuna a fost descoperita la 10 kilometri de Bu

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, sambata, in discursul adresat natiunii, ca decizia de a acorda statutul Ucrainei de aderarea la UE va intari nu doar statul sau, ci intreaga Uniune Europeana. "Faza finala a marelui maraton diplomatic, care urmeaza sa se incheie intr-o saptamana si…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat duminica seara ca l-a demis pe seful serviciilor de securitate (SBU) din Harkov pentru ca „nu a lucrat la apararea orasului” de la inceputul invaziei ruse. Anunțul a venit la cateva ore dupa ce președintele a vizitat orașul, in prima sa deplasare in…

- Armata rusa incearca cu orice preț sa cucereasca intreaga regiune Lugansk, din Donbas. Și-a intensificat ofensiva cu scopul de a „distruge totul”, spune președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Rușii și-au aruncat acolo toate forțele pe care le mai au. In regiunea Luhansk, rușii avanseaza din toate…

- La inceputul celei de a patra luni de razboi, Rusia bombardeaza intens estul Ucrainei in timp ce forțele terestre incearca sa incercuiasca ultimele redute ucrainene din regiunea Lugansk, care este aproape complet cucerita. Una din ținte, orașul Severodonețk, este bombardat de ruși 24 de ore din 24,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a exprimat luni speranta ca va obtine pentru tara sa "in urmatoarele saptamani" statutul de candidat la aderare la Uniunea Europeana (UE), multumindu-i Bruxellesului pentru celeritatea procesului. In timpul unei intrevederi la Kiev, Zelenski i-a transmis…

- Bombardamentele ruse continua in estul și in sudul Ucrainei. Guvernatorul din Luhansk spune ca niciun oraș din regiune nu a scapat de atacuri, in timp ce președintele Volodimir Zelenski le-a cerut ucrainenilor sa se pregateasca pentru „operațiuni și mai mari” ale Rusiei in

- Președintele ucrainean se va adresa marți Organizației Națiunilor Unite, in cadrul unei reuniuni de urgența a Consiliului de Securitate. In discursul pe care l-a ținut in cursul nopții, Volodimir Zelenski a promis ca toate crimele de razboi comise de forțele ruse impotriva civililor din orașele Ucrainei…