- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a acuzat pe ruși ca duc o „politica criminala consecventa de deportare a poporului ucrainean” in zone indepartate din Rusia. Rusia deporteaza atat adulți, cat și copii, susține președintele ucrainean. „Aceasta este una dintre cele mai odioase crime de razboi…

- Cel puțin 242 de copii au fost uciși in Ucraina și peste 400 raniți, in trei luni de razboi. Bilanțul a fost anunțat de procuratura generala de la Kiev, care ancheteaza sute de cazuri de crime de razboi. Cei mai mulți copii ar fi fost uciși in Donețk, acolo unde se poarta in ultima vreme lupte grele.…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma ca Ucraina va fi intotdeauna un stat independent si nu va fi infranta și susține ca "desfasurarea catastrofala a evenimentelor ar fi putut fi oprita" daca "puternicii lumii nu se jucau cu Rusia".

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat joi un decret privind prelungirea cu trei luni a legii martiale si a perioadei de mobilizare in tara in fata posibilitatii ca razboiul cu Rusia sa se prelungeasca, relateaza agentiile de presa EFE si Interfax-Ukraina. „Cat timp va dura aceasta (eliberarea…

- Kievul va abandona negocierile cu Moscova daca militarii sai, baricadati in vastul complex siderurgic Azovstal din Mariupol, in sud-estul Ucrainei, sunt ucisi de armata rusa, a reiterat sambata presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de AFP. „Daca oamenii nostri sunt ucisi la Mariupol si daca…

- Parchetul National Antiterorist (PNAT) din Franta a anuntat marti ca a deschis inca trei dosare pentru "crime de razboi" comise in Ucraina impotriva unor cetateni francezi dupa 24 februarie, cand a inceput invazia rusa, relateaza AFP.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma ca Rusia a pierdut pana acum peste 16.000 de militari, scrie news.ro. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca Rusia a pierdut pana acum peste 16.000 de militari, transmite CNN. Liderul ucrainean a mai aratat, intr-un mesaj video, ca autoritatile…

- Cetațenii ucraineni care colaboreaza cu ocupanții ruși vor fi uciși, a avertizat președintele Volodimir Zelenski. Președintele Ucrainei ar fi transmis aceasta amenințare intr-un mesaj video preluat de presa occidentala. Șeful statului a avertizat ca acei cetațeni ai Ucrainei care accepta oferte de colaborare…