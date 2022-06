Stiri pe aceeasi tema

- Maia Sandu a susținut miercuri un discurs istoric in Parlamentul European, unde a cerut ca Republicii Moldova sa ii fie acordat statutul de țara candidata la aderarea la Uniunea Europeana: „Știm ca nu este o decizie ușoara, dar acordarea statutului de țara candidata Republicii Moldova este decizia cea…

- Potrivit oficialului de la Kiev, anchetatorilor ucraineni care investigheaza crimele de razboi comise de armata lui Putin li s-au alaturat politisti din mai multe tari europene."Pana in acest moment, Politia Nationala a Ucrainei a inregistrat 10.800 de anchete. Ce tine de regiunea Kiev, intr-adevar…

- Uniunea Europeana (UE) a condamnat luni loviturile de rachete si bombardamentele fara discernamant si ilegale impotriva civililor intreprinse de Rusia in Ucraina si a denuntat crime de razboi, informeaza AFP. "UE condamna continuarea bombardamentelor fara discernamant si ilegale impotriva civililor…

- Razboi in Ucraina, ziua 54. Rusia a pornit o ofensiva uriasa in estul Ucrainei, in timp ce atacurile cu rachete continua sa loveasca tinte din toata tara, inclusiv din Kiev si Liov. Kremlinul acuza Kievul de inconsecventa cu privire la negocieri si niciun

- Rusia le-a cerut forțelor ucrainene din Mariupol sa se predea pana duminica dimineața, a anunțat agenția de presa Tass, preluata de Reuters. Tuturor luptatorii ucraineni ramasi in Mariupol și care sunt baricadati in acest moment in otelaria Azovstal li s-a cerut sa depuna armele. Intr-o declaratie,…

- Razboi in Ucraina, ziua 50. Armata rusa a avertizat, miercuri seara, ca ar putea ataca centre de comanda din Ucraina, inclusiv din zona capitalei Kiev, ca reactie la "tentative de a comite acte de sabotaj" pe teritoriul Rusiei. Intre timp, Statele Unite a

- Potrivit Convenției de la Montreux, autoritațile de la Ankara au anunțat, prin ministrul turc al apararii, Hulusi Akar, ca stramtorile lor de la Marea Neagra raman inchise oricarei nave de razboi. Inclusiv celor ale statelor membre NATO. Asta, deși la inceput, Turcia a inchis Stramtorile Bosfor și Dardanele…

- Rusia primește muniții arme și echipamente militare provenite din Irak pentru efortul sau de razboi in Ucraina, cu ajutorul rețelelor iraniene de contrabanda cu arme, potrivit membrilor milițiilor irakiene susținute de Iran și ai serviciilor regionale de informații care cunosc acest proces. Lansatoare…