Stiri pe aceeasi tema

- Igor Dodon, presedintele pro-rus al Republicii Moldova, a cerut Moscovei vaccinul rusesc impotriva coronavirusului. „Noi ne-am adresat oficial partenerilor din Federatia Rusa ca, in momentul in care ei vor decide sa exporte acest vaccin si normele internationale vor permite, ca aceast vaccin sa fie…

- La Iași a avut o dezbatere pe marginea problemelor și soluțiilor comunitații de romani din Republica Moldova, la care au participat „ieșeni nascuți in Republica Moldova și care in prezent sunt figuri reprezentative ale mediului cultural, medical, juridic și de business din Iași, invitat special fiind…

- Maia Sandu este candidata Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru alegerile prezidențiale care vor avea loc in noiembrie, in Republica Moldova. Consiliul Politic Național al PAS s-a intrunit astazi, 18 iulie in regim online, in componența a 134 de membri și a decis unanim ca va inainta candidatura…

- Fostul lider PLDM, Vlad Filat, a adunat cele mai multe voturi de neincredere din partea cetațenilor, in cadrul unui sondaj realizat de Intellect Group. Și alți politicieni, printre care și actualul lider al Partidului Democrat, Pavel Filip, președintele Platformei DA, Andrei Nastase, și cel al PCRM,…

- „Aderarea Republicii Moldova la Consiliul Europei a constituit o etapa de cotitura in biografia tanarului stat Independent, Republica Moldova. Dupa 25 de ani, multe din obligațiile statului raman inca neonorate sau simulate de guvernanți, in detrimentul cetațenilor și al țarii”, a declarat liderul Platformei…

- Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri prezidențiale, 35,8% dintre moldoveni și-ar da votul pentru actualul șef al statului, Igor Dodon, potrivit unui sondaj realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova, in perioada 20-27 iunie. Alți aproape 20 la suta dintre cetațenii…

- Corupția poate fi dezradacinata in Republica Moldova doar prin eliberarea din captivitatea politicului a instituțiilor de stat și a supremației reale a legii pentru toți cetațenii fara niciun fel de excepție. Despre aceasta, intr-un interviu pentru portal Noi.md, a declarat liderul Platformei DA, Andrei…

- In cadrul unui interviu acordat portalului Noi.md liderul Platformei DA, Andrei Nastase, el a numit trei lucruri pe care le-ar schimba in politica Republicii Moldova. ”Aș schimba modul de a face politica, in primul rind. Modul in care, de fapt, nu se face politica, ci in permanența se tranzacționeaza…