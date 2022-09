Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a avut vineri, 30 septembrie, o reacție ferma, la capatul discursului virulent al președintelui rus, in contextul anexarii a patru regiuni ale Ucraine i. „Anexarea ilegala proclamata de Putin nu va schimba nimic. Toate teritoriile ocupate ilegal de…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri, in cadrul unei ceremonii organizate la Kremlin, ca populatia din cele patru regiuni, Herson, Zaporojie, Lugansk si Donetk, a facut o alegere istorica pentru generatiile viitoare, referindu-se la rezultatul referendumurilor care, conform Rusiei certifica…

- Romania condamna anexarea ilegala a teritoriilor Ucrainei Președintele României, Klaus Iohannis / Foto. presidency.ro. România, la fel ca și celelalte state din Uniunea Europeana, nu recunoaște si nu va recunoaște niciodata referendumurile ilegale orchestrate de…

- Consiliul Europei a transmis o declaratie oficiala dupa discursul sustinut de presedintele Rusiei, Vladimir Putin, in urma discursului sustinut cu prilejul anexarii abuzive a 18 din teritoriul Ucrainei.Respingem ferm si condamnam fara echivoc anexarea ilegala de catre Rusia a regiunilor Donetk, Lugansk,…

- Președintele rus, Vladimir Putin, anunțat, vineri, intr-un discurs susținut la Kremlin, anexarea regiunilor ucrainene Donețk, Lugansk, Herson și Zapororjie. ”Stimați cetațeni ai Rusiei, cetațeni ai Republicilor Populare Donetsk și Lugansk, ai regiunilor Herson, Zaporojie, Duma de Stat și toata Federația…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat anexarea regiunilor Herson, Zaporojie, Donetk si Lugansk la Federatia Rusa, dupa așa numitelereferendumuri pe care rușii le-au organizat de-a lungul saptamanii.

- Ministrul roman al Apararii e sceptic in ceea ce privește posibilitatea ca Vladimir Putin sa recurga la arme nucleare in razboiul din Ucraina, afirmand marți seara ca președintele rus a ”blufat”, in incercarea de a impresiona tarile europene, transmite Agerpres.”Ceea ce a facut Putin de la inceput,…