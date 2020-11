Stiri pe aceeasi tema

- 1. SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SF. Spiridon" - Sectia gastroenterologie - 7 cadre medicale Masuri: Cadrele medicale pozitive au fost contacti ai unor pacienti pozitivi. Prin urmare, pozitivii au fost izolati la domiciliu iar contactii directi plasati in carantina. Ancheta ramane deschisa.…

- Potrivit ultimelor informatii, lista finala adoptata astazi cu binecuvantarea lui Ciolacu este urmatoarea: La Camera Deputatilor: 1. Vasile Toma, 2. Vasile Citea, 3. Marius Ostaficiuc, 4. Silviu Macovei, 5. Marian Serbescu La Senat: 1. Maricel Popa, 2. Bogdan Cojocaru, 3. Paul Boisteanu Se observa ca…

- Germania a adaugat toata Romania pe lista sa roșie, ceea ce inseamna ca orice persoana din Romania va sta 14 zile in carantina dupa ce intra in Germania. Pana acum, pe lista “zonelor de risc” apareau alaturi de municipiul București alte 14 județe din Romania, respectiv: Alba, Bacau, Bihor, Braila, Brașov,…

- Cei mai mulți candidați pentru funcția de primar la alagerile locale ce vor avea loc in data de 27 septembrie 2020 sunt in: București, Constanța, Timișoara, Suceava, Cluj Napoca și Iași, potrivit ultimelor statistici. Așadar, se anunța o cursa cel puțin interesanta! In acest artocol, va vom prezenta…

- Autoritatile germane au inclus județul Iași pe lista „zonelor de risc” din Romania pentru care se aplica restricții de circulație, iar Buzau, Galați și Vrancea au fost retrase din aceasta categorie, a transmis joi, intr-un comunicat, Ministerul Afacerilor Externe (MAE). In continuarea precizarilor…

- Germania a inclus județul Iași pe lista „zonelor de risc” din Romania pentru care se aplica restricții de circulație, iar Buzau, Galați și Vrancea au fost retrase din aceasta categorie. Modificarile au...

- București continua sa inregistreze cele mai multe cazuri noi de COVID-19, fiind raportate 187 noi imbolnaviri dintr-un total de 883 de cazuri noi inregistrate in ultimele 24 de ore la nivel national, potrivit comunicatului transmis astazi de Grupulul de Comunicare Strategica. Bucurestiul este urmat…

- Piața muncii se transforma radical in pandemie. Record de aplicari pentru un loc de munca in iulie, cu 50% mai multe fata de anul trecut Peste 1,3 milioane de aplicari pentru un loc de munca au fost inregistrate in luna iulie pe platforma de recrutari online eJobs, cu 50% mai mult fata de aceeasi luna…