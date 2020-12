Stiri pe aceeasi tema

- Maia Sandu, presedintele ales al Republicii Moldova, i-a indemnat din nou pe cetatenii republicii sa iasa in strada, pentru un nou protest care va fi organizat duminica. Ea a criticat proiectele de lege votate joi in parlamentul de la Chisinau, in special cel ce prevede trecerea Serviciului de Informatii…

- Președinta aleasa Maia Sandu, dar și liderul Partidului Nostru, Renato Usatii, au indemnat oamenii sa iasa astazi la protest in fața Parlamentului, nemulțumiți de un proiect de lege inaintat de socialiști, prin care se va schimba subordinea Serviciului de Informații și Securitate de la Președinție catre…

- Protest in fața Parlamentului. Mai mulți cetațeni protesteaza in urma apelului lansat ieri de catre președinta aleasa, Maia Sandu.Cetațenii veniți in fața Parlamentului scandeaza: "anticipate" și "plecați de la putere".

- La nivel european s-au facut scenarii pentru inchiderea stațiunilor montane pe timp de iarna din cauza riscului mare de transmitere a coronavirusului. Comisia Europeana nu va impune o directiva in acest sens, insa fiecare stat va trebui sa-și gestioneze propria situație. In pline dispute și controverse…

- Reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, spune ca nu se pune problema ca vaccinurile impotriva coronavirusului sa produca efecte adverse de natura sa puna in pericol sanatatea oamenilor. El ii indeamna pe cetațeni sa se vaccineze. “Orice vaccin trece printr-un proces de studii clinice (…),…

- Toți oradenii și beiușenii ar putea fi testați gratuit, in aceasta saptamana, susține omul de afaceri Viorel Catarama. Cei 200.000 de oradeni sunt așteptați toți in centru miercuri, la ora 13. La Beiuș imbulzeala va fi mai mica: doar 10.000, joi la pranz, tot in centru. Candidatul Pro Romania Bihor…

- O autospeciala de pompieri a fost distrusa in urma unui accident rutier produs noaptea trecuta, pe Podul Baneasa din București. In urma impactului, patru militari au fost raniți. Conform oamenilor legii, polițiștii au stabilit ca șoferul mașinii Inspectoratului pentru Situații de Urgența circula cu…

- Medicul Radu Țincu a declarat ca situația pandemiei de coronavirus din țara poate duce la o creștere atat de mare a numarului de infectari și a cazurilor grave incat se poate ajunge ca pacienții cu alte boli sa nu mai aiba locuri in spitale. “Daca nu vom implementa masuri ferme, epidemia va accelera.…