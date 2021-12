LIVE. Primele măsuri adoptate în România după confirmarea a 2 cazuri de îmbolnăviri cu varianta Omicron a Covid-19 (VIDEO) Duminica se anunța primele masuri dupa depistarea in Romania a doua cazuri de COVID-19 cu varianta Omicron a virusului. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila , seful DSU, Raed Arafat si diretorul CNCSBT, Ariana Pistol, susțin declaratii de presa dupa sedinta de la Palatul Victoria. Premierul Nicolae Ciuca a avut, duminica, intalnire la Guvern cu specialistii din sistemul sanitar pentru a stabili masurile care trebuie luate avand in vedere ca au fost confirmate deja primele doua cazuri de infectare cu varianta OMICRON a virusului SARS-CoV-2. Au participat ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De duminica se anunța primele masuri dupa depistarea in Romania a doua cazuri de COVID-19 cu varianta Omicron a virusului. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, seful DSU, Raed Arafat si diretorul CNCSBT, Ariana Pistol, susțin declaratii de presa dupa sedinta de la Palatul Victoria. Premierul Nicolae…

- Cei doi pacienți confirmați cu varianta Omicron a SARS-CoV2 – o femeie in varsta de 48 de ani din județul Brașov și un barbat in varsta de 59 de ani din județul Vaslui, repatriați pe 30 noiembrie din Africa de Sud – sunt in stare foarte buna. Unul dintre ei este asimptomatic, iar celalalt are simptome…

- Potrivit reprezentantilor Guvernului, ca urmare a confirmarii prezentei tulpinii Omicron in Romania, prim-ministrul Nicolae Ciuca a convocat, la sediul Guvernului, o intalnire de lucru cu principalii responsabili ai gestionarii pandemiei.Au fost convocati ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, seful…

- Premierul Nicolae Ciuca are, duminica, intalnire la Guvern cu specialistii din sistemul sanitar pentru a stabili masurile care trebuie luate avand in vedere ca au fost confirmate deja primele doua cazuri de infectare cu varianta OMICRON a virusului SARS-CoV-2. Intalnirea este programata la ora 11.00.…

- Premierul Nicolae Ciuca a convocat pentru duminica dimineața o ședința cu ministrul Sanatații și șeful DSU, dupa ce primele doua cazuri de infectare cu varianta Omicron au fost confirmate in Romania. La ședința va participa și șefa Centrului pentru controlul bolilor transmisibile. „Nicio clipa nu trebuie…

- Prima reacție a premierului dupa confirmarea tulpinii Omicron: „Voi dispune masuri. Nicio clipa nu trebuie pierduta” Prima reacție a premierului dupa confirmarea tulpinii Omicron: „Voi dispune masuri. Nicio clipa nu trebuie pierduta” Primul ministru Nicolae Ciuca va avea in cursul dimineții de duminica,…

- Premierul Nicolae Ciuca a convocat pentru duminica, la ora 11:00, o ședința cu principalii responsabili in gestionarea pandemiei de coronavirus pentru a stabili noi masuri in condițiile in care Romania a confirmat sambata seara primele doua cazuri de infectare cu varianta Omicron a coronavirusului,…

- O parte dintre cele peste 11.000 de cazuri de COVID-19 raportate ieri „vin din urma, din weekend”, iar autoritațile se așteapta la 20.000 de cazuri pe zi in luna octombrie, a declarat marți, intr-o conferința de presa, medicul Adriana Pistol, directorul Centrului Național de Supraveghere și Control…