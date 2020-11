Stiri pe aceeasi tema

- Noii miniștri, inaintați de premierul Ion Chicu, depun juramintul. Pentru funcția de viceprim-ministru pentru Reintegrare a fost propusa Olga Cebotari, Anatol Usatii a fost inaintat pentru funcția de ministrul Economiei și Infrastructurii, iar Aurel Ciocoi a fost propus pentru funcția de ministrul Afacerilor…

- Starea de sanatate a dirijorului Orchestrei ''Lautarii'' din Chisinau, maestrul Nicolae Botgros, care a fost diagnosticat cu COVID-19, se imbunatateste, a declarat, luni, prim-ministrul Republicii Moldova, Ion Chicu, potrivit Agerpres. Acesta a afirmat, la finalul unei sedinte de lucru pe care a…

- Fostul prim-ministrul malaezian Mahathir Mohamad a afirmat joi, la putin dupa atentatul de la Nisa, ca musulmanii au dreptul 'sa omoare milioane de francezi pentru masacrele din trecut', transmit AFP si Reuters. Trei persoane au fost ucise joi dimineata cu cutitul intr-o biserica din Nisa, intr-un…

- Sub presiunea pandemiei, sistemul medical din Romania are numeroase derapaje. Intr-o intervenție telefonica la Medika Special, emisiune moderata de Dana Chera, dr. Emilian Imbri, managerul Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Capitala, a criticat felul in care sistemul de sanatate din…

- Toți trebuie sa fim egali in fața legii. Declarația a fost facuta in cadrul unei emisiuni la Unimedia de catre ministrul de Interne, Pavel Voicu, cu privire la nunta fiului premierului Ion Chicu. Voicu a mai menționat ca MAI ancheteaza acest caz.

- Ministrul de Interne Pavel Voicu a declarat ca sesizarea depusa in legatura cu evenimentul organizat in seara zilei de 28 august, la o vinaria din satul Ulmu, la care premierul Ion Chicu ar fi socru mare, se afla in examinare. „Am discutat cu domnul Chicu și ne-a spus sa intrepridem masuri conform legislației…

- Ministrul agriculturii din Irlanda și alți politicieni de top au demisionat dupa ce au incalcat restricțiile impuse de guvern pentru protecția impotriva contaminarii Covid 19.Ei au participat la o...

- "Apel matinal" - invitat: Adrian Oros, ministrul agriculturii Foto: Arhiva. Ploua pe ici, pe colo, dar per total am avut în acest an seceta și pandemie, un mixt care a adus probleme suplimentare agriculturii și zootehniei românești și care întinde la maximum nervii celor care lucreaza…