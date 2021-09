Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministra Natalia Gavrilița și ministrul Muncii, Marcel Spatari, fac declarații de presa dupa ședința Guvernului, in contextul aprobarii pachetului de masuri pentru gestionarea crizei pandemice.

- Mijloacele Fondului Rutier trebuie gestionate in mod transparent și in condiții de maxima eficiența, in interesul cetațenilor, a declarat astazi, Natalia Gavrilița in cadrul ședinței consiliului Fondului, transmite Noi.md. „Este necesar un mecanism prin care fiecare cetațean sa poata vedea care drumuri…

- Florin Cițu iese la ATAC cat se poate de dur: Nu vor pleca doar miniștrii, ci tot ce inseamna USR PLUS in instituțiile de stat, ar spune el Florin Cițu iese la ATAC cat se poate de dur: Nu vor pleca doar miniștrii, ci tot ce inseamna USR PLUS in instituțiile de stat, ar spune el Premierul Florin Cițu…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul de revocare a lui Stelian Ion din funcția de ministru al Justiției. Ministrul de Interne, Lucian Bode, este interimar la Justiție.Administrația Prezidențiala a anunțat, puțin dupa prânz, ca președintele a semnat:Decretul de revocare din funcția…

- Primarul Sectorului 1, Clotide Armand (USR PLUS), califica drept un gest ”mizerabil și mișelesc” decizia premierului Florin Cițu de a-l revoca din funcție pe ministrul justiției, Stelian Ion. Intr-o postare pe Facebook, Armand scrie miercuri seara ca prim-ministrul ”a ales prost”, ”iar greșelile se…

- Ocupațiile recomandate de Monica Tatoiu unor miniștri din actualul guvern.Florin Cițu, premier: "L-aș vedea facand paine". (F. Cițu a afirmat ca nu știe cat costa painea, pentru ca nu mananca - N.R.)Raluca Turcan, ministrul Muncii: "Cred ca ar fi o buna vanzatoare de genți, se pricepe la branduri, știe…

- Deputații din noua legislatura se intrunesc astazi, 6 august, in ședința. Pe ordinea de zi se regasește chestiunea cu privire la acordarea votului de incredere a Programului de activitate a Guvernului in frunte cu Natalia Gavrilița și a intregii liste. Potrivit proiectului de hotarire, Nicu Popescu…

- Natalia Gavrilița, nu va iniția consultari cu fracțiunile BECS și partidul Șor. Anunțul a fost facut chiar de aceasta în cadrul unei emisiuni ,,Moldova în Direct”. "Cu partidul PAS am avut consultari chiar astazi. Cu partidul Șor nu avem ce discuta. Ei poarta numele…