- Ambasadorul SUA in Romania a discutat cu miniștri apararii și al justiției Ministrul apararii, Nicoale Ciuca, a avut joi, 14 noiembrie, o întâlnire cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, pe tema cooperarii între cele doua tari. În cadrul…

- Premierul demis Maia Sandu a anunțat printr-un comunicat de presa ca va prezida astazi, 14 noiembrie, incepand cu ora 12.00, sedinta Cabinetului de ministri.Ședința poate fi urmarita LIVE AICI.

- Deputatul Octavian Tacu afirma ca prim-ministrul Maia Sandu ar fi inconjurat de agenți de influența ruși. Printre aceștia, deputatul l-a nominalizat pe fostul consilier pentru politica externa al premierului Vlad Kulminski, ajuns de curand secretar de stat la Externe.

- "A fost prezentata echipa guvernamentala. Parerea mea e ca se putea un pic mai bine. Sa ma explic. Sigur, echipa guvernamentala o face premierul și el e responsabil pentru oamenii pe care ii considera capabili sa duca la indeplinire programul de guvernare asumat. Dar nu pot sa nu remarc, in…

- Accidentul rutier, care s-a produs luni, pe strada Alba Iulia din Capitala a fost subiect de discutii in debutul sedintei de Guvern, de astazi. Premierul Maia Sandu a cerut sa-i fie prezentate informatii de ultima ora despre ancheta, dar si starea pacientilor.

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca va trimite scrisori catre Viorica Dancila și Klaus Iohannis, in cazul in care premierul va numi in Guvern miniștri de la ALDE. Liderul formațiunii a precizat ca șefului statului ii va spune sa nu semneze decretele, conform Mediafax.„Astazi (miercuri -…

- Președintele Senatului a confirmat miercuri ca au existat discuții la Palatul Victoria cu premierul Viorica Dancila pentru cooptarea unor miniștri din ALDE.Intrebat daca a negociat la Guvern cu Dancila ca membri ALDE sa intre in Guvern, Meleșcanu a zis: „Intr-adevar, exista o dorinta pentru…

- Maia Sandu i-a dat din deget ministrului Apararii, Pavel Voicu, și il cheama pe ambasadorul Republicii Moldova in Federația Rusa, Andrei Neguța, sa dea explicații. Nemulțumirea șefei Cabinetului de Miniștri vine in contextul vizitei in țara noastra a ministrului rus al Apararii, pe 24 august.