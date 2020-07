LIVE Pepsi Retro Studio cu Smiley – VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- A fost pe super fun prima ediție Pepsi Retro Studio, unde Andrei Niculae l-a avut invitat pe Smiley. Dintre toate jocurile și provocarile, una i-a cam dat cu virgula lui Andrei Niculae. S-a jucat sticluța cu Smiley și a așa a ajuns sa accepte provocarea de a sta 10 secunde in cap. Rezultatul este epic...…

- Super premiera azi, in direct la Virgin Radio Romania și video live pe canalul de YouTube Pepsi Romania. Smiley a lansat ”Adeline” live la Pepsi Retro Studio. Vezi cum suna aici versiunea cool lansata azi de Smiley:

- NANE e fara indoiala unul din artiștii care, in ultimul an, a ținut capul de afiș al industriei muzicale romanești. Artistul se pregatește sa lanseze albumul mult așteptat de fani, NANALIEN, pe 26 iunie, iar cu o zi inainte, pe 25 iunie, facem first listening in direct, pe Virgin Radio Romania, la Liza…

- Deliric și Vlad Flueraru au lansat ASAP, piesa manifest care ne vorbește despre risipa de plastic și despre nevoile pe care fiecare dintre noi le are „Plasticul nu face parte doar din viața noastra, ci și din noi. Statistica spune ca anual mancam 50.000 de microparticule de plastic daca suntem adulți…

- Killa Fonic ocupa in acest weekend LOCUL 1 in TOPUL HOT 30 de la Virgin Radio Romania! Coloana sonora a filmului cu același nume, „Miami Bici” a fost votat de ascultatorii Virgin Radio Romania ca fiind piesa pe care au placut-o cel mai mult in saptamana asta. Daca vrei sa influențezi TOPUL Virgin Radio…

- Pe 9 mai Uniunea Europeana a implinit 70 de ani așa ca noi, la Virgin Radio Romania, am hotarat, impreuna cu Reprezentața Comisiei Europene in Romania sa demaram campania „It’s Cool To Be European„. Marți, in cadrul rubricii „N-aș Ști Sa-ți Spun„, alaturi de concurenții Florin și Cristian am aflat detalii…

- Ce sa faci cat #StamAcasa? Te bucuri de cea mai tare muzica, cat ai grija sa ramai in siguranța, și citești informațiile care te intereseaza, ții pasul cu tot ce e viral și funny și disctezi, prin PlayDJ, ce se asculta la Virgin Radio Romania impreuna cu prietenii. Chit ca sunteți la distanța zilele…

- Melodia „Impreuna”, parte a unei inițiative naționale de strangere de fonduri, a fost transmisa simultan pe Antena 1, Digi 24, Kanal D, PRO TV și TVR1. Piesa a fost compusa de echipa HaHaHa Production: Felicia Donose, Andrei-Tiberiu Maria (Smiley), Serban Cazan si Dorian Micu. Andra, Damian Draghici,…