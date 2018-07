Live pe Facebook la volan. Expert: „E ca la ruleta rusească” Este singura regula de circulatie pe care soferul de la volan o respecta. Stau dovada imaginile inregistrate care sunt mai mult decat graitoare. Dupa ce porneste la drum, soferul are cu totul alte preocupari. In timp ce isi potriveste telefonul pe bord pentru a fi vazut mai bine pe reteaua de socializare pe care transmitea in direct, soferul pierde controlul volanului, iar masina se izbeste de un cap de pod in apropierea localitatii Obrejita, din judetul Vranc (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri au murit și alți doi au fost raniți intr-un cumplit accident pe E85, produs in timp ce șoferul facea live pe Facebook. Filmarea a devenit disponibila pe internet și se vede cum șoferul aranja telefonul in suport, in mers, iar la sfarșit se aud strigatele disperate ale tinerilor. Pasagerii…

- Doi tineri au murit și alți doi au fost raniți intr-un cumplit accident pe E85, produs in timp ce șoferul facea live pe Facebook. Filmarea a devenit disponibila pe internet și se vede cum șoferul aranja telefonul in suport, in mers, iar la sfarșit se aud strigatele disperate ale tinerilor. Pasagerii…

- Catalin Sindila a transmis live pe Facebook accidentul din Slatioara, Olt, in urma caruia și-a pierdut soția cu care era casatorit de doar cinci luni. Chinuit de durere, barbatul spune ca el și soția sa fusesera luați la ocazie de șoferul baut și a decis sa filmeze, in speranța ca polițiștii il vor…

- Este profund nedrept ca unii oameni sa fie achitati, iar altii sa fie condamnati pentru aceleasi fapte, in functie de judecatorii la care ”pica”, scrie PSD Alba, pe Facebook, despre condamnarea lui Liviu Dragnea. In opinia reprezentantilor PSD Alba, decizia de condamnare a fost luata ”sub presiuni multiple:…

- Noua romani au murit intr-un tragic accident petrecut la aproape 100 de kilometri de Budapesta, iar vinovat de producerea tragediei este chiar soferul microbuzului. Acesta facea un LIVE pe Facebook in momentul in care efectua o depasire

- "O șosea din Ungaria… un șofer in live pe Facebook… 9 persoane decedate… mai mulți copii orfani! STOP! E prea mult… demult este prea mult!", se arata intr-o postare pe contul de Facebook al Ministerului Afacerilor Interne.

- Conducerea unei universitați din Rio de Janeiro a cerut intervenția autoritaților și trimiterea de trupe speciale pentru intariri dupa o serie de rapiri in lanț, scrie presa internaționala.

- Cei noua români care au murit în accidentul de lânga Budapesta erau originari din satul Deaj, comuna Mica, județul Mureș. Noua persoane si-au pierdut viata dupa ce un microbuz înmatriculat în România s-a ciocnit violent cu un camion,…