- Din verificarile preliminarii efectuate de polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Argeș s-a stabilit ca un conducator auto de 37 de ani, din orașul Scornicești, județul Olt, care conducea un autoturism din direcția Pitești spre Slatina, in afara localitații Lunca Corbului, in zona Langești, s-ar…

- Editorial de Serghei Markedonov, cercetator al Centrului de Securitate Euro-Atlantica al MGIMO, Rusia O țara, excepție de la regula Acum treizeci de ani in vocabularul politic activ a intrat expresia “revoluția de catifea”. Prin acest concept erau desemnate procesele de schimbare a puterii…

- Societatea Tel Drum, aflata in insolventa si judecata pentru fraude europene, a castigat, la inceputul acestei luni un contract de 4,5 milioane de lei, aproximativ 1 milion de euro, de la comuna Beciu (Teleorman), care avea la recensamantul din 2011 un numar de 1.641 de locuitori. Contractul…

- Calin Geambașu a postat un nou mesaj pe contul de socializare, in care vorbește despre relația cu tatal lui, care nu s-a imbunatațit deloc. Cei noi și-au aruncat cuvinte grele, in ultimii ani.Calin a postat pe contul de socializare un filmulet in care apare alaturi de tatal sau, Petre Geambașu. Filmarea…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, sustine ca a fost castigata "o batalie", in urma rezultatului la alegerile prezidentiale, insa "razboiul cu PSD continua". "Multumim! Datorita votului vostru am mai castigat o batalie. Dar razboiul cu PSD continua. Doar impreuna putem sa-i invingem",…

- Primarul orașului Bals, Madalin Teodosescu (PNL), a avut, joi dupa-amiaza, 21 noiembtie 2019, un conflict cu un tanar care transmitea live pe Facebook actiunea de campanie a PNL. Tanarul l-a acuzat pe primar ca l-a agresat și i-a distrus telefonul, situatie pe care a semnalat-o poliției. Primarul, in…

- O femeie din București a anunțat, prin 112, marți, 18 noiembrie, ca mama sa, care locuiește in Scornicești, a disparut de la domiciliu, ultima data fiind vazuta luni, 18 noiembrie, in Slatina. Fiica a alertat autoritațile, femeia disparuta fiind cautata la aceasta data. Fiica a facut un apel si pe Facebook.…

- Viorica Dancila l-a comparat pe Klaus Iohannis cu dictatorul comunist Nicolae Ceaușescu, acuzandu-l pe președinte de „discurs extremist, antidemocratic și antieuropean” și vorbind despre „Guvernul Ludovic I din dinastia Iohannis”.„Acum vedem un nou Ceaușescu”, a spus fostul premier, intr-o conferința…