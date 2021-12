Este al doilea an in care romanii celebreaza Ziua Naționala in pandemie. La București, militarii defileaza deja pe sub Arcul de Triumf. Participa 1.500 de militari, cu aproximativ 100 de mijloace tehnice. In zona oficiala, accesul este permis doar cu certificat verde. Spectatorii la ceremonii trebuie sa poarte masca de protectie si sa respecte regulile anti-COVID-19. UPDATE. Ceremoniile de la Arcul de Triumf au inceput odata cu sosirea presedintelui Klaus Iohannis si intonarea imnului de stat. Apoi, seful statului a depus o coroana de flori in memoria eroilor cazuti pe campul de lupta, moment…