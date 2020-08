LIVE - Misiunea NASA pe Marte poate fi urmărită ONLINE în timp real - FOTO Misiunea NASA catre Marte poate fi urmarita in timp real dupa ce pe site-ul instituției este oferit un instrument cu ajutorul caruia se poate vedea unde a ajuns roverul Perseverence, relateaza Mediafax. Pasionații vor avea nevoie de rabdare, in condițiile in care misiunea amartizeaza abia in februarie anul viitor. Citește și: Avertismentul sumbru dat de ministrul Sanatații pentru romani: 'Nu va lasati in baza spitalelor!' Citește și:sumbru dat de ministrul Sanatații pentru romani: 'Nu va lasati in baza spitalelor!' Pe site-ul NASA sunt publicate date despre corpurile ceresti din sistemul solar, inclusiv despre asteroizi, planetoizi, sonde spatiale si chiar despre cometele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

- NASA lansat o aplicație prin care poate fi urmarita in timp real misiunea catre Marte, relateaza Mediafax.Aplicația se numește Eyes on the Solar System și cu ajutorul ei se poate vedea poziția exacta a roverului Perseverence, care va ajunge pe Marte in februarie, anul viitor.Totodata, vor putea fi…

