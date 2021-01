LIVE - Klaus Iohannis s-a vaccinat anti-COVID. Astăzi a început a doua etapă de imunizare Dupa ce va sta sub supraveghere medicala circa 15 minute, presedintele Iohannis va sustine o declaratie de presa. Marti, seful statului a anuntat ca se va vaccina anti-COVID, public, pentru a marca inceputul celei de a doua etape a campaniei de imunizare. „Nu am dorit nici eu, nici premierul, ca sa zic asa, in ghilimele, sa ne bagam in fata. Ar fi fost, probabil, mesajul gresit, dar vineri incepe a doua etapa de vaccinare in care este prevazuta vaccinar (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, de la ora 15.00, incepe oficial a doua etapa de vaccinare. In aceasta faza ar trebui sa se imunizeze peste sase milioane de romani. In “prologul” etapei, de la ora 10.00, se vacineaza presedintele Klaus Iohannis. In Timisoara, doar doua centre din cele 17 care ar trebui sa functioneze in aceasta…

- Intre 4-11 ianuarie 2021 s-a desfașurat prima etapa a vacinarii anti Covid-19 la Gherla. Centrul de vaccinare a fost inființat la spitalul municipal din Gherla, pe strada Horea. S-au inregistrat 210 solicitari pentru vaccinare, venite din partea angajaților spitalului, a personalului din cabinetele…

- Campania de vaccinare impotriva COVID-19 este in plina desfașurare in intreaga lume. Pentru ca vaccinul nu este obligatoriu, mai multe state s-au gandit la un „pasaport de vaccinare” pentru cei care vor sa calatoreasca fara probleme in pandemie. Danemarca a anunțat ca lucreaza la un certificat digital…

- Despre amanarea președintelui Klaus Iohannis in a doua etapa a vaccinarii, Alexandru Rafila crede „ca a fost o chestiune de ormalitate. Daca s-ar fi vaccinat prima data, era o discuție ca de ce nu s-a vaccinat cand ii venea randul. Intotdeauna in Romania exista interpretari, exista doua tabere, n-aș…

- Pana in acest moment, peste 25 de mii 500 de persoane din Romania au primit serul anti-Covid. Autoritațile vor sa grabeasca procesul de imunizare, astfel incat, in mai puțin de doua saptamani, sa fie incluși și cei din urmatoarea etapa.

- Campania de veccinare din Romania a demarat oficial din 27 decembrie anul trecut, de atunci vaccinandu-se exclusiv cadre medicale. Deocamdata, presedintele, premierul, ministerul sanatatii, seful DSU sau seful campaniei de vaccinare nu s-au vaccinat, cu toate ca, seful Statului afirma ca s-ar vaccina…

- La Iași continua campania de vaccinare COVID-19 a cadrelor medicale in toate spitalele. Etapa aceasta vizeaza aproximativ 3.000 de persoane din judet. Pana in prezent nu a fost semnalata nicio reacție adversa in cazul personalului medical ieșean de la debutul campaniei. Și rectorul Universitații de…

- In Constanta, actiunea de imunizare se va desfasura la Pavilionul Expozitional si in spitalul modular amplasat pe Stadionul "Portulldquo;, in incinta carora vor fi amenajate mai multe centre de vaccinare.Avand in vedere ca se apropie cu pasi repezi startul celei de a doua etape a campaniei de vaccinare…