LIVE Klaus Iohannis, prima conferință din 2021: Vaccinarea în masă este singura soluție pentru a ne întoarce cât mai rapid la normalitate Președintele Romaniei Klaus Iohannis susține marți prima conferința de presa din anul 2021. „Incep prin a va transmite multa sanatate și speranța ca 2021 va fi anul revenirii la o viața normala. Ne aflam la inceputul unui an foarte importand. De modul in care vom reuși sa acceleram anumite schimbpri va depinde guvernarea.(…) Trebuie sa punem capat pandemiei. Trebuie sa repornim in forța toate sectoarele economice.(…) Viziunea noastra, a mea și a echipei guvernamentale, este de a asigura Romaniei acces la fondurile europene. Cu aceste resurse vorm crea premisele unei creșteri economice. (…)Proiectul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinarea anti-COVID-19 in masa reprezinta singura solutie pentru intoarcerea, cat mai rapid, la normalitate, a afirmat, marti, intr-o conferinta de presa, presedintele Klaus Iohannis. "Vaccinarea in masa reprezinta singura solutie pentru a ne intoarce cat mai rapid la normalitate si…

- Președintele Klaus Iohannis a anuntat marți seara, intr-o conferința de presa la Palatul Cotroceni, ca se va vaccina anti-COVID-19 public, vineri, 15 ianuarie, odata cu inceperea celei de-a doua etape a campaniei de vaccinare din Romania.

- LIVE VIDEO: Președintele Klaus Ioahnnis, conferința de presa Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis sustine marti, la ora 18,00, o conferinta de presa, la Palatul Cotroceni, a anuntat Administratia Prezidentiala. LIVE VIDEO: Președintele Klaus Ioahnnis,…

- Președintele Klaus Iohannis, a vorbit, marți, intr-o conferința de presa la Palatul Cotroceni, despre campania de vaccinare și ceea ce trebuie facut pentru repornirea economiei. "Reformele nu pot sa mai aștepte. 2021 este anul in care trebuie puse bazele unei insanatoțiri a economiei. Este…

- UPDATE. Principalele declarații: „Ne aflam la inceputul unui an extrem de important pentru dezvoltarea viitoare a Romaniei. Avem doua direcții majore. Trebuie sa stopam pandemia și trebuie sa...

- Președintele Klaus Iohannis susține marți, incepand cu ora 18,00, o conferința de presa la Palatul Cotroceni. Este prima conferința de presa a președintelui din acest an. ”Ne aflam la inceputul unui an extrem de important pentru dezvoltarea viitoare a Romaniei. Avem doua direcții majore. Trebuie sa…

- ”Suntem la inceputul unui an extrem de important pentru dezvoltarea economica a Romaniei. Avem doua direcții majore. Pe de o parte trebuie sa stopam pandemia, pe de alta parte trebuie sa repornim in forța toate sectoarele economice și sa incepem reformele promise. Viziunea mea și a echipei guvernamentale…

- REȘIȚA – Proiectul expozitional „We Are War“, la care artistul plastic resitean a lucrat aproape un an in Germania, este prezentat publicului intr-un videoclip postat pe YouTube! Mai presus de razboaiele lumii, se spune ca orice individ isi duce propriul razboi, cu sine si cu altii, subiectul, asa cum…