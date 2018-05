Cum vede Melescanu ideea desecretizarii memorandumului privind mutarea ambasadei

Ministrul de Externe a avut, joi, o discutie cu Liviu Dragnea, la Parlament. O analiza in privinta initiativei mutarii reprezentantei diplomatice in Israel ar putea fi gata in cateva saptamani. Intrebat fiind – in contextul in care s-a aflat… [citeste mai departe]