- Guvernul va avea sedinta, joi de la ora 13:00, reuniune care coincide cu ultima zi a sesiunii extraordinare a Parlamentului. Intrunirea vine in contextul in care in spatiul public au aparut informatii referitoare la emiterea unei posibile OUG pentru amnistie si gratiere. In aceasta saptamana,…

- Premierul Viorica Dancila a discutat, miercuri la Palatul Cotroceni, cu președintele Klaus Iohannis despre stadiul pregatirilor pentru preluarea Romaniei a președinției Consiliului Uniunii Europene din ianuarie 2019, informeaza Guvernul."Azi, 18 iulie, prim-ministrul Romaniei Viorica Dancila a ...

- Premierul Viorica Dancila a discutat, miercuri la Palatul Cotroceni, cu presedintele Klaus Iohannis despre stadiul pregatirilor pentru preluarea Romaniei a presedintiei Consiliului Uniunii Europene din ianuarie 2019, informeaza Guvernul.

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri ca presedintele Klaus Iohannis nu i-a solicitat demisia la intalnirea de marti de la Palatul Cotroceni, seful Executivului raspunzand astfel la o intrebare pe care i-a adresat-o Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor, dupa o intalnire pe teme…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat miercuri ca a avut o „discuție interinstituționala” cu Klaus Iohannis la Cotroceni și ca acesta nu i-a mai solicitat demisia. Precizarea a venit dupa o intrebare adresata de liderul PSD, Liviu Dragnea.„Am dat deja un comunicat. (...) Guvernul a lansat o…

- Premierul Viorica Dancila nu merge vineri la intalnirea de la Palatul Cotroceni, presedintele fiind anuntat prin cabinetul sau in aceasta dimineata. Premierul Viorica Dancila nu merge la discutiile programate pentru vineri, ora 11.00, privind mediarea BNR- Guvern. Guvernul a comunicat…

- Guvernul a comunicat la cabinetul presedintelui Klaus Iohannis faptul ca premierul Viorica Dancila nu va veni vineri la Cotroceni, a precizat Administratia Prezidentiala. Presedintele Klaus Iohannis va sustine vineri o declaratie de presa la Palatul Cotroceni, in jurul orei 11,00.

- Klaus Iohannis va face declarații de presa la ora 11, ora la care ar fi trebuit sa inceapa intalnirea cu Viorica Dancila. Premierul i-a transmis oficial președintelui ca nu se va mai prezenta la Palatul Cotroceni pentru discuții.