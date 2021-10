LIVE: Incendiu la Spitalul de Boli Infectioase Constanta. Pacientii sunt evacuati. Planul Rosu, activat! (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu in municipiul Constanta. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta a fost solicitat sa intervina astazi pe strada Ecaterina Varga din municipiu.Potrivit primelor informatii, este vorba despre un incendiu izbucnit in apartament.Misiunea se afla in desfasurare.…

- Accident rutier in Eforie Nord.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina astazi in judetul Constanta.Potrivit primelor informatii, este vorba despre un accident rutier intre un scuter si un autoturism in Eforie Nord.In urma impactului a rezultat o victima constienta.…

- Incendiu in padure, la Murfatlar, judetul Constanta Pompierii au fost solicitati sa intervina astazi, in judetul Constanta.Potrivit primelor informatii furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", a izbucnit un incendiu in padurea din localitatea Murfatlar, la iesire spre Ciocarlia…

- Incendiu in municipiul Constanta.Pompierii au fost solicitati sa intervina astazi, in municipiul ConstantaPotrivit primelor informatii oferite de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", este vorba despre un incendiu de gunoi menajer pe strada Celulozei din Constanta.Sursa foto cu rol ilustrativ…

- Pompierii intervin pe DJ391 pentru lichidarea unui incendiu Pompierii au fost solicitati sa intervina astazi, in judetul Constanta.Potrivit primelor informatii oferite de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", este vorba despre un incendiu de vegetatie uscata si miriste, intre localitatile…

- Accident rutier in localitatea Eforie Nord, judetul Constanta. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina in aceasta dupa amiaza, in judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs intre un autoturism si o motocicleta, in localitatea…

- Pompierii au fost solicitati sa intervina astazi in judetul Constanta.Potrivit primelor informatii oferite de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", este vorba despre un incendiu la tabloul electric al unei case de pe strada Tudor Stavru din Cernavoda. Sursa foto cu rol ilustrativ : Arhiva…

- Incendiu in municipiul Constanta. Pompierii au fost solicitati sa intervina astazi, in municipiul Constanta.Potrivit primelor informatii oferite de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", este vorba despre un incendiu de vegetatie uscata, produs pe Valea Portului, in zona Poarta 5.Sursa…