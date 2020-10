LIVE / Hermannstadt – Universitatea Craiova, scor 0-0

Nicușor are planuri mari: bilet unic de transport în comun

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan , anunta ca in curand va exista un bilet unic pentru mijloacele de transport public de suprafata din Capitala, aflate in subordinea Primariei Generale si pentru Metrou, aflat in subordinea Ministerului Transporturilor. Noul primar general… [citeste mai departe]