A fost haos in organizarea alegerilor la Constanța incepand de vineri: Urne de carton, saci cu buletine de vot nesigilați, primarul a fost amendat de AEP, iar plangerile penale din cauza dezorganizarii nu au intarziat sa apara. UPDATE 20:22 IPJ Constanța anunța ca face verificari de urgența in cazul sacilor nesigilați: UPDATE 19:41 Prefectul Silviu […] Articolul LIVE Haos in organizarea alegerilor la Constanța: Urne de carton, saci cu buletine de vot nesigilați, primarul amendat de AEP și plangeri penale din cauza dezorganizarii (FOTO) apare prima data in .