Stiri pe aceeasi tema

- Al doilea centru de vaccinare drive-through din țara se deschide luni pe platoul Salii Sporturilor „Horia Demian” din Cluj-Napoca. „Incepand de maine (luni-nr.), de la ora 13.00, in parcarea Salii Sporturilor Horia Demian este operațional un centru de vaccinare drive-through. Programul acestui…

- Fundația Dezvoltarea Popoarelor Filiala Cluj (FDP Cluj) continua și in 2021 programul de educație formala și non-formala in beneficiul a 40 de copii ce locuiesc in Pata Rat. Proiectul este finanțat de Fundația United Way Romania, cu un buget anual de 81.424 lei. Pandemia…

- Romania a inregistrat in luna noiembrie a anului trecut cea mai inalta mortalitate lunara de la cel de-al doilea Razboi Mondial, a transmis medicul Alexandru Rafila, vicepresedinte al Camerei Deputatilor, in deschiderea videoconferintei Profit Health.forum, potrivit news.ro. Alexandru Rafila a aratat…

- Romania a inregistrat in luna noiembrie a anului trecut cea mai inalta mortalitate lunara de la cel de-al doilea Razboi Mondial, a transmis medicul Alexandru Rafila, vicepresedinte al Camerei Deputatilor, in deschiderea videoconferintei Profit Health.forum, potrivit news.ro. Alexandru Rafila…

- Romania a inregistrat in luna noiembrie a anului trecut cea mai inalta mortalitate lunara de la cel de-al doilea Razboi Mondial, a transmis medicul Alexandru Rafila, vicepresedinte al Camerei Deputatilor, in deschiderea videoconferintei Profit Health.forum.

- Alexandru Rafila a declarat luni ca, in luna noiembrie a anului trecut, Romania a inregistrat cea mai inalta mortalitate lunara de la cel de-al doilea Razboi Mondial. „In luna noiembrie a anului trecut am avut cea mai mare inalta mortalitate inregistrata in Romania de la cel de-al doilea Razboi Mondial…

- Moșii de Iarna 2021 la Catedrala Incoronarii din Alba Iulia: In seara zilei de vineri, 5 martie 2021, incepand cu ora 22.00, la Catedrala Incoronarii din Alba Iulia va fi oficiata slujba privegherii. In ceea ce privește programul liturgic al Catedralei Reintregirii din dimineața zilei de sambata (6…

- Un obuz din timpul celui de-al doilea Razboi Mondial, a fost descoperit ieri la Criuleni. Proiectilul a fost observat de un locuitor al orașului, intr-o anexa din propria gospodarie in timp ce facea ordine.